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    • 04 Ocak 2024 11:00 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:03

    18 şüpheli tutuklandı! Diyarbakır’da 9 ton kubar esrar ele geçirildi

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Diyarbakır’da aralık ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 82 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonlarda 127 şüpheliye işlem yapıldı, 9 ton kubar esrar ele geçirildi.

    18 şüpheli tutuklandı! Diyarbakır’da 9 ton kubar esrar ele geçirildi
    Diyarbakır, Esrar

    Güvenlik güçleri uyuşturucuyla mücadelesini sürdürüyor. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce, 2023 yılında aralık ayı boyunca 82 operasyonda 9 ton 414 kilo kubar esrar, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi. İşlem yapılan 127 şüpheliden 18’i tutuklandı.

    127 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM

    KOM ekipleri, kent genelinde aralık ayı boyunca 82 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 127 şüpheliye işlem yapıldı. Operasyonlarda; 9 bin adet şişe parfüm, bin 320 litre dezenfektan, 136 adet kaçak cep telefonu, 306 adet kaçak cep telefonu aksesuarı, 101 adet kaçak tablet, 10 adet tabanca, 3 adet uzun namlulu tüfek, 1 adet av tüfeği, 16 adet şarjör, bin 118 adet fişek, 5 adet kesici alet ve 9 ton 414 kilo kubar esrar, ele geçirildi.

    Diyarbakır'da 9 ton uyuşturucu ele geçirildi.

    18 TUTUKLAMA

    Adliye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklandı. 16’sı adli kontrol şartıyla, 93’ü emniyetten serbest bırakıldı.

    Haberler>Gündem>18 şüpheli tutuklandı! Diyarbakır’da 9 ton kubar esrar ele geçirildi
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