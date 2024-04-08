19 yaşındaki genç parkta korkunç şekilde bulundu: Annesini feryatları yürek dağladı

08 Nisan 2024 11:35 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:35

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, mahalleli parktan gelen silah sesi üzerine olay yerine gitti. Vatandaşlar yerde genç bir adamın yattığını fark etti.

İhbar üzerine bölgeye çok kısa sürede gelen polis ekibi bir gencin yerde kanlar içerisinde yattığını ve yanında da bir tüfek bulunduğunu gördü.

ANNE VE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin yaptığı incelemede hayatını kaybeden gencin Buğra Han D. olduğu tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis kriminal inceleme yaptı.

Acı haberi alan gencin anne ve babası olay yerinde feryat ederek sinir krizi geçirdi. Polis acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı. 19 yaşındaki gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Öte yandan psikolojik sorunları olan Buğra Han D.'nin sabah evden işe gitmek için çıktığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.