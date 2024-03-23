2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

23 Mart 2024 04:04 - Güncelleme : 23 Mart 2024 04:05

İstanbul'dan acı haber: Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu

İstanbul'dan acı haber: Trafik kazasında yaralanan polis şehit oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Karaculha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda edinilen bilgiye göre M.S.B. idaresindeki otomobil, R.K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada adeta hurdaya dönen araçlar, çekici marifetiyle kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.