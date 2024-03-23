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Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 04:04 - Güncelleme : 23 Mart 2024 04:05

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1&#039;i ağır 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Karaculha Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda edinilen bilgiye göre M.S.B. idaresindeki otomobil, R.K. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - 1. Resim

Kazada yaralanan 1'i ağır 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazada adeta hurdaya dönen araçlar, çekici marifetiyle kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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