2 tır dolusu düzensiz göçmen! Ekipler şaşkına döndü, plakadaki detay dikkat çekti

25 Şubat 2024 10:07 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 10:08

Yasa dışı yollar üzerinden yurt dışına kaçma planı yapan düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu gümrüğe takıldı. Edirne'de 2 tır dolusu düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; İpsala Sınır Kapısı'na farklı zamanlarda gelen 2 tır durduruldu. İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına çıkmak için gelen araçlarda arama yaptı.

TIRLAR ARNAVUTLUK PLAKALI

2 tırda arama yapan ekipler adeta şaşkına döndü. Tırların dorsesine gizlenen 51 düzensiz göçmen yakalandı.

Arnavutluk plakalı tırların sürücüleri gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

BALIKESİR'DE DE 110 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Öte yandan Balıkesir'de de yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenlerin lastik botta geçmeye çalıştığı radar sistemiyle tespit edildi. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, 24 çocuk ve beraberinde 44 düzensiz göçmeni yakaladı.

Diğer bir operasyonda ise lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan ekipler, Sahil Güvenlik Gemisi ile lastik botu durdurup içindeki 30 düzensiz göçmen ile 12 çocuğu yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler; insani yardımlardan sonra İl Göç İdaresine gönderildi.