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    • 03 Ocak 2024 14:34 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:37

    2 yıl önce çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

    Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Osmaniye'de 2 yıl önce çalınan otomobil, Jandarma ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda bir depoda bulunarak sahibine teslim edildi.

    2 yıl önce çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi
    Otomobil, Gümüşhane

    Osmaniye'de 2 yıl önce çalınan otomobil, jandarma ekiplerince bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

    2 yıl önce çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi

    Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Osmaniye'de 2 yıl önce meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar sonucunda, çalınan otomobil Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde saklandığı depoda bulunarak sahibine teslim edildi.

    Haberler>Gündem>2 yıl önce çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi
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    otomobilGümüşhane
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