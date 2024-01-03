03 Ocak 2024 14:34 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 14:37
2 yıl önce çalınan otomobil bulunarak sahibine teslim edildi
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Osmaniye'de 2 yıl önce çalınan otomobil, Jandarma ekiplerinin uzun çalışmaları sonucunda bir depoda bulunarak sahibine teslim edildi.
Osmaniye'de 2 yıl önce çalınan otomobil, jandarma ekiplerince bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Osmaniye'de 2 yıl önce meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili yapılan teknik ve istihbarı çalışmalar sonucunda, çalınan otomobil Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde saklandığı depoda bulunarak sahibine teslim edildi.