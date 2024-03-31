2024 yerel seçim sonuçları gündemde! İşte dünya basınında ilk manşetler

31 Mart 2024 22:42 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:44

İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: "Sonucu bizi çok memnun edecek"

İmamoğlu'ndan seçim açıklaması: "Sonucu bizi çok memnun edecek"

Son dakika olarak duyurdular! Yerel seçimler dünya basınına nasıl yansıdı?

Son dakika olarak duyurdular! Yerel seçimler dünya basınına nasıl yansıdı?

Yerel seçimler Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında gündemde. Dünyanın en prestijli yayın kuruluşları da yerel seçimleri yakından takip ediyor.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI DÜNYA MAŞETLERİNDE

31 Mart Yerel Seçimleri'ne dair sonuçlar yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da büyük yankı buldu. Dünyanın dört bir yanından önde gelen yayın kuruluşları seçimlere dair haberlerini şu ifadelerle duyurdu:

Reuters

Türkiye'de yerel seçimler: Erdoğan kilit rakibiyle mücadele ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pazar günü yapılan yerel seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'sinin rakibini geride bırakması, ilk sayımlara göre Türkiye'de muhalefetin kendini yeniden siyasi bir güç olarak kabul ettirme çabalarına potansiyel bir destek oldu.

BBC

Türkiye seçimleri: İstanbul ve diğer şehirleri yönetmek için yapılan oylamada muhalefet önde

Türkiye'nin ana muhalefet partisi, yüksek riskli yerel seçimlerde İstanbul da dahil olmak üzere ülkenin en büyük şehirlerinden bazılarında öne geçti. İstanbul'un 2019'da kazanan muhalif belediye başkanı Ekrem İmamoğlu şu ana kadar "çok mutlu" olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü dönem cumhurbaşkanlığını kazanmasından bir yıl sonra, büyüdüğü ve belediye başkanı olduğu şehri geri kazanmayı hedef haline getirdi. Laik milliyetçi muhalefet de başkent Ankara'da oldukça önde.

Mansur Yavaş da beş yıl önce Erdoğan'ın AK Partisinden şehri kazanmıştı. Hem Yavaş hem de İstanbul'daki partidaşı İmamoğlu 2028'de cumhurbaşkanlığına aday olabilecek potansiyel adaylar olarak görülüyor.

Bloomberg

Erdoğan'ın Partisi İlk Sonuçlara Göre Belediye Oylarında Rakiplerinin Gerisinde

Devlet yayın kuruluşu TRT tarafından yayınlanan ilk sonuçlara göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidar partisi yerel seçimlerde ana muhalefet karşısında büyük bir gerileme yaşayacak.

Associated Press (AP)

Yerel seçimlerin ilk sonuçlarına göre Türkiye'de muhalefet kilit şehirleri ele geçirecek gibi görünüyor

İlk sonuçlara göre, Türkiye'nin ana muhalefet partisi Pazar günü yapılan yerel seçimlerde önemli şehirlerdeki kontrolünü koruyacak gibi görünürken, bu kentsel alanların kontrolünü yeniden ele geçirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Al Jazeera

Türkiye, Erdoğan'ın popülaritesini test etmek için yerel seçimlere gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın popülaritesinin bir barometresi olan oylama, 2019'da kaybettiği İstanbul ve başkent Ankara'yı kimin kontrol edeceğini belirleyecek.