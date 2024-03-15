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15 Mart 2024 08:03 - Güncelleme : 15 Mart 2024 08:07

21 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
21 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
Bilisim Sistemleri, Jandarma, Siber Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandığını duyurdu.

 

Kaynak: TGRT Haber
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