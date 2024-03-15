21 ilde büyük operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

15 Mart 2024 08:03 - Güncelleme : 15 Mart 2024 08:07

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 21 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-26” operasyonlarında 75 şüpheli yakalandığını duyurdu.