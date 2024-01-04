İkinci el eşya siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi
Gaziantep'te sosyal medya ve ikinci el eşya alım satım siteleri üzerinden 21 kişiyi 8 milyon 350 bin lira dolandıran 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya ve ikinci el eşya alım satım siteleri üzerinden mal alım-satımı yoluyla 21 vatandaşı dolandıran 13 şahsa yönelik operasyon yaptı.
21 VATANDAŞI 8 MİLYON 350 BİN TL DOLANDIRDILAR
Şüpheli şahısların, ilan veren vatandaşları telefonla arayarak arazi, daire, otomobil ve gıda maddelerini satın almak istediklerini söyledikten devir işlemleri sırasında belli bir miktar para gönderdikleri, kalan kısmı sahte dekont göstererek veya daha sonra vereceklerini söyledikten sonra vermeyerek ülke genelinde 21 vatandaşı 8 milyon 350 bin TL dolandırdığı tespit edildi.
13 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 28 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ ENGELLENDİ
Vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon neticesinde 13 şüpheli yakalandı. Yakalan şüphelilerin ellerinde bulunan 3 tapuya şerh konularak 28 milyon 350 bin TL'lik haksız kazanç sağlanması engellendi.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Adli makamlara sevk edilen 13 şüpheliden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 8 şüpheli ise tutuklandı.