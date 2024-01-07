25 yaşındaki üniversite öğrencisi Gökçe'den acı haber! Cansız bedeni bulundu

07 Ocak 2024 09:58 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 10:05

İzmir'in Urla ilçesinde Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Zafer Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GENÇ KIZIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.