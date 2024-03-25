25.03.2024 Resmi Gazete kararları... Üniversitelerde yönetmelik değişikliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı Resmi Gazete kararlarına göre bazı üniversitelerdeki yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. İşte 25.03.2024 Resmi Gazete kararları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de üniversitelerle ilgili önemli kararlar yayımlandı.
Yayımlanan kararlar şu şekilde:
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Erzurum Teknik Üniversitesi Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Fenerbahçe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İstanbul Kent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLAN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri