28 ilde terör örgütüne büyük darbe

16 Ocak 2024 10:24 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 10:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 28 ilde bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kahramanlar-43' operasyonlarında 165 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

"28 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-43" operasyonlarında 165 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Kahramanlar-43" operasyonları kapsamında; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Batman, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kilis, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Siirt, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 28 ilde;

Bölücü Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen,

Bölücü Terör örgütünün “Gençlik Yapılanması” ve “Kadın Yapılanması” içerisinde faaliyet yürüten,

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapan,

Geçmiş yıllarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda örgüt mensuplarıyla birlikte fotoğrafları tespit edilen 165 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda;

Çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle