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03 Nisan 2024 09:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:52

29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında binanın son durumu görüntülendi

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında binanın son durumu görüntülendi

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında çıkmıştı.

SABAH SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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