03 Nisan 2024 09:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:52
29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında binanın son durumu görüntülendi
İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişiye mezar olan 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında çıkmıştı.
SABAH SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı