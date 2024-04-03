29 kişiye mezar olan gece kulübü yangınında binanın son durumu görüntülendi

03 Nisan 2024 09:48 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 09:52

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 9’a çıktı

Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili flaş gelişme: Gözaltı sayısı 9’a çıktı

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak’ta bulunan ve gece kulübü olarak işletilen 16 katlı binanın -1 ve -2’nci katında çıkmıştı.

SABAH SAATLERİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilmişti. Çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Yangının çıktığı 16 katlı bina sabah saatlerinde görüntülendi.