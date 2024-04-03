29 kişiye mezar olmuştu... Apartmanın yöneticisi konuştu: Başvuruda bulunduk ama...

03 Nisan 2024 10:42 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:51

İstanbul'un göbeğinde Beşiktaş'ta 16 katlı bir apartmanın bodrum katında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sarasında yangın çıktı.

Faciada 29 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır şekilde yaralandı. Türkiye'nin gündemine oturan facianın hemen ardından başlatılan soruşturma kapsamında; 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ederken yangından etkilenen apartmanın yöneticisi Şule Şeker dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİRBİRİNİN İÇİNE GİRMİŞ ŞEKİLDELER"

Eğlence mekanının apartmandan ayrı ruhsatlandırılmış bir alan olduğunu belirten Şener, "Apartmanımızın onunla ilgili herhangi bir şekilde yaptırımı yok yapıldığı günden beri. Burası sinema salonu diye yapılmış bir yer. Uzun yıllar televizyon stüdyosu olarak kullanıldıktan sonra gece kulübü olarak işletildi. O tarihten itibaren apartman yönetimi istemedik. Gerekli başvurularda bulunduk ama yapıldı yani. Başvuruda bulunduk ama ruhsat ayrı bir şey. Bütün alan için 5 tane ayrı yer görünüyor. Apartman, gece kulübü, garaj, pasaj ve önündeki han. Birbirinin içine girmiş şekildeler" dedi.

"KOLON KESME YOK"

Kolon kesme iddiaları hakkında da açıklamalarda bulunan Şener, "Kolon kesme yok. Çünkü burası sinema salonu olarak yapıldı. Apartmanın üçte birlik kısmında kulüp var. 30 yıldır burada yaşıyorum. Biz her türlü başvuruda bulunduk. Gürültü için şikayet ettik. Hiç çözüm alamadık. Ben 3. katta oturuyordum. Burada değildim. Apartman görevlilerimizin hemen doğal gazı kesmişler. Elektriği kestiler. Hemen tahliye edilmişler. Bizim içeride tadilat olduğundan haberimiz vardı. Olmaması imkansız çivi çaksanız duyuluyor" ifadelerini kullandı.