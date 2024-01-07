Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 07 Ocak 2024 09:20 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 09:52

    3 bölgede etkili olacak! Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Tedbirinizi alın

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: TGRT Haber

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü son tahminlerini yayımladı. Buna göre Ege’nin batısı, Marmara’nın batısı ile Batı Akdeniz’de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım ve fırtına uyarısında bulundu. Bir uyarı da İstanbul Valiliği’nden geldi. İşte il il hava durumu tahmini…

    3 bölgede etkili olacak! Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Tedbirinizi alın
    Meteoroloji, Hava, Yağış

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    3 bölgede etkili olacak! Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Tedbirinizi alın

    RÜZGAR VE FIRTINAYA DİKKAT

    Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin bekleniyor. Rüzgar ise güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

    3 BÖLGEDE SAĞANAK VE YILDIRIM ETKİLİ OLACAK

    Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa), Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ile Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

    3 bölgede etkili olacak! Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Tedbirinizi alın

    Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

    BÖLGELERDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

    MARMARA

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    3 bölgede etkili olacak! Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Tedbirinizi alın

    EDİRNE °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

    TEKİRDAĞ °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat), Kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına(90 km/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 13°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

    DENİZLİ °C, 17°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 16°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    MUĞLA °C, 11°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    3 bölgede etkili olacak! Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Tedbirinizi alın

    AKDENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta çevreleri ile Burdur’un doğusunun yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimelerinde yer yer kuvvetli (50-80 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor.Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ISPARTA °C, 12°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geceçeği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    MERSİN °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İÇ ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    ANKARA °C, 15°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

    KAYSERİ °C, 13°C

    Parçalı bulutlu

    KONYA °C, 15°C

    Parçalı, yer yer çok bulutlu

    BATI KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    KASTAMONU °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    SİNOP °C, 20°C

    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ZONGULDAK °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Çorum ve Amasya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    RİZE °C, 18°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    SAMSUN °C, 20°C

    Parçalı bulutlu

    TOKAT °C, 14°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    TRABZON °C, 19°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    DOĞU ANADOLU

    Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    AĞRI °C, 5°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    ERZURUM °C, 5°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    MALATYA °C, 6°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    VAN °C, 5°C

    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜNEYDOĞU ANADOLU

    Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 9°C

    Az bulutlu

    GAZİANTEP °C, 11°C

    Az bulutlu

    MARDİN °C, 10°C

    Az bulutlu

    ŞANLIURFA °C, 14°C

    Az bulutlu

    DENİZLERDE HAVA

    Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

    KARADENİZ

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı güneybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 2,5 ila 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    MARMARA

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden itibaren 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    EGE

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 6 ila 8 yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, yer yer 4,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    AKDENİZ

    Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

    VAN GÖLÜ

    Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi.

    Haberler>Gündem>3 bölgede etkili olacak! Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı: Tedbirinizi alın
    Etiketler
    meteorolojihavayağış
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...