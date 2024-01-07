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    • 07 Ocak 2024 10:13 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 10:14

    3 dakikada 400 bin TL'lik vurgun! Kuyumcu dükkanındaki altınları anında buldular

    Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    Bursa'da otomobil ile gelen hırsızlar 3 dakikada kuyumcu dükkanını soydu. 400 bin TL'lik vurgun yapan hırsızların önceden keşif yaptığı ortaya çıktı.

    Bursa, Kuyumcu, Altın

    Bursa’da gece saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında hırsızlık olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden keşif yapan 4 şüpheli, otomobil ile gelip kuyumcu dükkanının önünde durdu. Şüphelilerden 3’ü levye ile iş yerinin kepengi kırmasıyla birlikte dükkanın camını da patlatarak kuyumcuya girdi. Yaklaşık 3 dakikada 400 bin TL'lik altın çalan 3 şüpheli, geldikleri otomobile doğru koşarak kayıplara karıştı.

    3 DAKİKADA YAPILAN SOYGUN KAMERADA

    Yaklaşık 3 dakikada yapılan 400 bin TL'lik soygun, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde hırsızların altınları ellerine koymuş gibi bulmaları dikkatlerden kaçmadı.

    3 dakikada 400 bin TL'lik vurgun! Kuyumcu dükkanındaki altınları anında buldular

    Kuyumcu dükkanı sahibi, "Gece önce 2 kişi geliyor. Kapının kepengini kırıyor sonra da camı kırarak dükkana 3 kişi giriyor. Bankoda bulunan altınları, gümüş takımları ve emanetteki bulunan altınları alarak 3 dakika içerisinde çıkarak gidiyorlar. Verdikleri psikolojik zarar ayrı, maddi zarar ayrı. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Zararımız yaklaşık 400 bin TL civarında" dedi.

    Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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