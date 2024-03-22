3 ilde eğitime 1 gün ara!

22 Mart 2024 09:50 - Güncelleme : 22 Mart 2024 10:06

Bingöl ve Van'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile Şırnak'ta yaşanan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Ayrıca 3 ilde de hamile ve engelli olan kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

BİNGÖL: YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sabaha karşı aniden bastıran yoğun kar yağışı nedeniyle Bingöl merkez ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 22.03.2024 Cuma günü yani bugün eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli olan kamu çalışanlarımız da 1 gün idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

BAHÇESARAY: EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bahçesaray ilçemizdeki yoğun kar yağışları nedeniyle 22 Mart 2024 Cuma günü taşımalı ile köy okullarımızdaki eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Hamile ve engelli personeller idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur" denildi.

ŞIRNAK: SAĞANAK YAĞIŞ ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Şırnak’ın Beytüşşebap, Uludere ve Cizre ilçelerinde sağanak yağış nedeniyle eğitme 1 gün ara verildi.

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Mart Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.