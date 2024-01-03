3 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

03 Ocak 2024 15:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 16:14

Gelinim Mutfakta 3 Ocak 2024 Çarşamba günü 1293. bölümü ile ekranlara geldi. Kanal D’nin başarılı yapımları arasında yer alan Gelinim Mutfakta yarışmasının 3 Ocak puan durumu ve çeyrek altının hangi gelinin aldığı izleyicilerin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Nursel Ergin’in sunumuyla Gelinim Mutfakta hafta içi her gün yayınlanıyor. Haftanın üçüncü gününde dört gelin mutfak tezgahının başında tüm hünerlerini göstermeye çalıştı. En yüksek puan alan isim ise çeyrek altını almaya hak kazanıyor. Peki “3 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?” İşte araştırılan soruların cevapları…

3 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta bugün 1293. Bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen yarışmada bir gelin en yüksek puanları toplayarak gün birincisi olan gelin belli oldu. Haftanın üçüncü gününde kazanan isim ise Tuğba oldu.

2 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta dün yayınlanan bölümünde en yüksek puanı alarak çeyrek altın almaya hak kazanan gelini Yeşim olmuştu.