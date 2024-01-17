3 şehirde terör operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

17 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 14:38

Terörle mücadele devam ediyor. Suriye’den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olan şahıs Kilis’te yakalandı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M. A. H. isimli şahıs Jandarma ekiplerince Kilis’in Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan silahlı terör örgütü üyesi M. A. H.’nın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Edirne'de 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Edirne'de son iki gün içerisinde jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları ve denetlemelerinde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 2 gün içerisinde terörle mücadeleye yönelik yürüttüğü faaliyetlerde 1 DHKP/C, 2 PKK/KCK, 1 de FETÖ/PDY şüphelisi olmak üzere toplam 4 terör örgütü üyesi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Edirne'nin Meriç ilçesi Yunanistan sınırına yakın bölgede yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

ESKİŞEHİR’DE 8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir’de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar sonucu FETÖ/PYD, DEAŞ ve PKK terör örgütlerine mensup olan 8 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgilere göre, terör örgütlerinin Eskişehir’deki faaliyetlerinin tespit edilerek engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY terör örgütü mensubu M.E ve A.Ç. isimli 2 şahsın 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandıkları tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir’de olduğu tespit edilen DEAŞ Terör Örgütü mensubu 4 şüphelinin yakalanması amacıyla ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde, yakalanan şahıslardan 1’i sınır dışı edilirken, 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

DHKP-C ve PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.