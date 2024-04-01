30 büyükşehir belediyesinden 14'ü tek partide! Büyükşehir belediyelerinde değişim 2024

01 Nisan 2024 12:41 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 13:32

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kıran kırana bir yarış vardı. Sandıkların 17:00'da tamamen kapanması akabinde gerçekleşen oy sayımı yapıldı. Saatler 19:00'dan sonra ise yayın yasağı kaldırıldı ve veriler paylaşıldı. Türkiye genelinde açıklanan verilerde ise yıllardır sarı renkte olan haritada kırmızı sayısı arttı. CHP belediye başkanlığında 20'de olan sayısını 35'e yükseltti. AK Parti'nin belediye sayısı ise 39'dan 24 şehre düştü.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN 14'Ü TEK PARTİDE!

Yeniden Refah Partisi 2, DEM Parti 8'den 10'a yükseldi. MHP 11'den 8'e düşerken İYİ Parti 1 ve BBP 1 şehirde belediye başkanı çıkarttı. 2019 Yerel Seçimlerin akabinde CHP'deki yükselişte en dikkat çekeni ise büyükşehir belediyeleri oldu.

İstanbul, İzmir, Ankara'nın yanı sıra Adana, Antalya, Mersin, Aydın, Bursa, İzmir, Manisa, Eskişehir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Tekirdağ şehirler CHP yönetiminde.

Öte yandan Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyeleri ise DEM yönetiminde yer aldı.

AK Parti'de ise Konya, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Kayseri, Sakarya, Kocaeli, Erzurum, şehirlerde kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçti.

Adıyaman Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den DEM Parti'ye geçti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den Yeniden Refah Parti'sine geçti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi AK Parti CHP'ye geçti.