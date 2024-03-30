36 bin seçmen azaldı! İstanbul'da kaç seçmen oy kullanacak? İşte ilçe ilçe seçmen sayısı

30 Mart 2024 16:46 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:09

Adalar: 13 bin 682

Arnavutköy: 225 bin 240

Ataşehir: 314 bin 652

Avcılar: 302 bin 286

Bağcılar: 511 bin 524

Bahçelievler: 420 bin 18

Bakırköy: 167 bin 960

Başakşehir: 324 bin 937

Bayrampaşa: 199 bin 743

Beşiktaş: 132 bin 536

Beykoz: 186 bin 911

Beylikdüzü: 274 bin 115

Beyoğlu: 165 bin 518

Büyükçekmece: 198 bin 947

Çatalca: 62 bin 666

Çekmeköy: 213 bin 259

Esenler: 308 bin 902

Esenyurt: 642 bin 455

Eyüpsultan: 309 bin 535

Fatih: 262 bin 108

Gaziosmanpaşa: 353 bin 813

Güngören: 194 bin 56

Kadıköy: 385 bin 32

Kağıthane: 329 bin 356

Kartal: 365 bin 152

Küçükçekmece: 568 bin 584

Maltepe: 395 bin 769

Pendik: 545 bin 549

Sancaktepe: 344 bin 529

Sarıyer: 259 bin 165

Silivri: 149 bin 568

Sultanbeyli: 246 bin 458

Sultangazi: 374 bin 689

Şile: 37 bin 354

Şişli: 201 bin 665

Tuzla: 208 bin 680

Ümraniye: 529 bin 842

Üsküdar: 401 bin 184

Zeytinburnu: 187 bin 77.