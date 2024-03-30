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30 Mart 2024 16:46 - Güncelleme : 30 Mart 2024 17:09

36 bin seçmen azaldı! İstanbul'da kaç seçmen oy kullanacak? İşte ilçe ilçe seçmen sayısı

31 Mart Yerel Seçimlere sadece sayılı saatler kaldı. İstanbul'da hangi ilçede kaç seçmenin oy kullanacağı da belli oldu. 36 bin 455 azalan İstanbul'da hangi ilçede kaç kişi oy kullanacak?

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: TGRT Haber

Adalar: 13 bin 682
Arnavutköy: 225 bin 240
Ataşehir: 314 bin 652
Avcılar: 302 bin 286

Seçmen sayısı arttı AK Parti oyları düştü: 31 Mart'ta Mamak'ta neler olacak?

Bağcılar: 511 bin 524
Bahçelievler: 420 bin 18
Bakırköy: 167 bin 960

Seçimin Kilidi İlk Kez Oy Kullanacak 1 Milyon Gençte

Başakşehir: 324 bin 937
Bayrampaşa: 199 bin 743
Beşiktaş: 132 bin 536

İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı – Yeni Yaşam Gazetesi | Yeni Yaşam

Beykoz: 186 bin 911
Beylikdüzü: 274 bin 115
Beyoğlu: 165 bin 518

İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 azaldı - Son Dakika Haberleri

Büyükçekmece: 198 bin 947
Çatalca: 62 bin 666
Çekmeköy: 213 bin 259

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için süreç başladı

Esenler: 308 bin 902
Esenyurt: 642 bin 455
Eyüpsultan: 309 bin 535

Yerel seçimler: Seçmenler nasıl oy kullanacak, önce hangi oylar sayılacak, oy verme saatleri hangi illerde farklı? - BBC News Türkçe

Fatih: 262 bin 108
Gaziosmanpaşa: 353 bin 813
Güngören: 194 bin 56
Kadıköy: 385 bin 32

İstanbul'un seçmen sayısı 777 bin 428 kişi arttı - 28.04.2023, Sputnik Türkiye

Kağıthane: 329 bin 356
Kartal: 365 bin 152
Küçükçekmece: 568 bin 584
Maltepe: 395 bin 769

İstanbul'da seçmen sayısı 36 bin 455 kişi azaldı

Pendik: 545 bin 549
Sancaktepe: 344 bin 529
Sarıyer: 259 bin 165
Silivri: 149 bin 568

İstanbul'da 10,5 milyon kişi oy kullanacak

Sultanbeyli: 246 bin 458
Sultangazi: 374 bin 689
Şile: 37 bin 354
Şişli: 201 bin 665

2. turda 50 bin yeni seçmen oy kullanacak - Son Dakika Haberleri

Tuzla: 208 bin 680
Ümraniye: 529 bin 842
Üsküdar: 401 bin 184
Zeytinburnu: 187 bin 77.

Kaynak: TGRT Haber
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