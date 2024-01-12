37 kişi hayatını kaybetmişti! İddianame kabul edildi

12 Ocak 2024 10:32 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 10:36

Yenisanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi, Karayolları 87. Şube Şefliği karşısında bulunan zemin+8 katlı Zümrüt Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Binada 37 kişi hayatını kaybetti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklara, “Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne Neden Olma” suçundan 2 yıldan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendi.

İddianame, Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme ilk duruşma tarihi 28 Şubat 2024 olarak belirledi.

İddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından yapılan analizlerde karot değerlerin düşük olduğu, donatlar için kullanılan malzemenin akma dayanımı değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olmadığı için yapı sorumlusu müteahhittin asli kusurlu, teknik uygulama sorumlusunun asli kusurlu, belediye yapı kontrol biriminin asli kusurlu, teras kat ilavesi yapan kişinin kusurlu olduğunu yer aldı.

Dava dosyası kapsamında müteahhit Bilal K., oğlu Yavuz K. ve teknik uygulama sorumlusu Sedat G. H. tutuklu yargılanırken, Şirket Sahibi Ertuğrul K. ise firari olarak aranıyor.