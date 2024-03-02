4 dairesini ucuza kiraya verecek! Yalnızca tek bir şartı var

02 Mart 2024 14:34 - Güncelleme : 02 Mart 2024 14:35

Meydan Mahallesi'nde 4 katlı binanın en üst katında eşi Fatma Ün ile yaşayan 80 yaşındaki Ahmet Ün, 4 kiracısının içtiği sigaranın dumanından rahatsız oldu.

Uyarılarını dikkate almayan kiracılarını, onar bin lira ödeme yaparak evden tahliye eden Ün, kiralık daireleri için emlakçıdan "sigara içmeyen kiracı" bulunmasını talep etti.

Bu şartını hazırlanacak kira kontratlarına da yazdırmak isteyen ev sahibi Ün, yeni kiracıların ya da misafirlerinin ev içinde veya apartmanda sigara içmesinin "tahliye gerekçesi" olacağını savunuyor. Ün, kendisinin ve eşinin KOAH nedeniyle sürekli oksijen tedavisi gördüğünü, bu nedenle apartmanındaki dairelerini sigara içmeyenlere kiraya vereceğini anlattı.

Eşi ve kendisinin hastalıkları nedeniyle sigaradan aşırı etkilendiklerini belirten Ün, "Daha önceki kiracılarımın sigara içmesinden dolayı çok rahatsız olduk. Apartman boşluğunda içilen ve dairelerin kapılarından çıkan sigara dumanından ve kokusundan hastalığımız dolayısıyla çok etkilendik, nefes alamaz hale geldik. Apartman girişine 'sigara içilmez' yazısı asmama rağmen kiracılarım içmeye devam ettiler." dedi.

SİGARA YASAĞI MADDESİ EKLEDİ

Sigara içen önceki kiracılarına daireyi boşaltmaları için ödeme yaptığını ifade eden Ün, şunları söyledi:

"KOAH hastası olduğumuz için sürekli oksijen tüpü kullanıyorum. Sigara içildiğinden dolayı çok etkilendiğim için normalden çok fazla oksijen tüpü tüketmek zorunda kalıyordum. Yeni kiracılarımızla imzalayacağımız sözleşmeye sigara yasağı maddesini de ekleyeceğim."

Fatma Ün de sigara kokusu ve dumanı olduğunda baygınlık geçirdiğini, sağlıklarının kendileri için önemli olduğunu ve bu nedenle binada kesinlikle sigara içen kiracı istemediklerini belirtti.

Emlakçı Mehmet Demir ise ilk kez kendilerinden sigara içmeyen kiracı talebinde bulunulduğunu, Ün çiftinin sigara içmeyen kişilere piyasanın altında bir fiyatla dairelerini kiraya vereceğini söyledi.