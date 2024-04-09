4 yaşındaki çocuktan kahreden haber! Babasının kullandığı traktörün altında can verdi

09 Nisan 2024 12:56 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 13:00

Gaziantep’in Yavuzeli İlçesine bağlı Göçmez Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba İsmail Z., tarlasındaki çalışmadan sonra evine dönerken köy meydanındaki bakkalın önünde duran oğlunu gördü. Bakkalın önünde duran oğluna doğru traktörüyle ilerleyen baba, 4 yaşındaki kızı Bilge Z.'yi görmeyerek traktörün büyük lastiğiyle üzerinden geçti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

4 yaşındaki Bilge ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Bilge’yi hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.