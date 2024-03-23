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23 Mart 2024 01:36 - Güncelleme : 23 Mart 2024 01:37

48 araç, 17 kaza, 12 yaralı... Erzurum'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Erzurum'da etkili olan kar yağışı ve meydana gelen buzlanma hayatı olumsuz etkiledi. 48 aracın karıştığı 17 ayrı trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
48 araç, 17 kaza, 12 yaralı... Erzurum&#039;da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Erzurum’da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı, kazaları beraberinde getirdi. Buzlanma nedeniyle kayganlaşan yollarda araçlar savunmasız kaldı. Meydana gelen trafik kazaları sonrası olay yerlerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Erzurum-Çat kara yolu Şehir Hastanesi mevkisinde tır, cip ve 8 otomobil ile bölgeye giden ambulansın karıştığı kazada 3, Doktor Refik Saydam Caddesi Atlama Kuleleri önündeki 20 aracın karıştığı kazada da 2 kişi yaralandı.

Kent merkezindeki farklı noktalarda da 17 aracın karıştığı 15 ayrı kazada ise 7 kişi yaralandı.

48 araç, 17 kaza, 12 yaralı... Erzurum'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - 1. Resim

12 KİŞİ YARALANDI

Kazalarda yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaların meydana geldiği bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Erzurum-Çat kara yolu ile bu yola bağlanan ara arterleri bir süreliğine trafiğe kapattı.

48 araç, 17 kaza, 12 yaralı... Erzurum'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - 2. Resim

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının devam ettiği yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Atlama kulelerindeki zincirleme kazaya karışan araç sürücülerden Cengiz Yıldırım, gazetecilerde yaptığı açıklamada, yoldaki zincirleme kazayı fark ettiğini ancak hızını düşürmesine rağmen kayganlaşan yolda duramadığını söyledi.

Yavaşlamak için çaba gösterdiğini fakat duramayıp kaza yaptığını belirten Yıldırım, "Arabamın vitesini düşürmeme rağmen duramadım. Yol cam gibiydi, burası ana yol. Şükürler olsun ki ölüm olmadı. Onlarca araç birbirine girdi ağır bir şey olmadı." dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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