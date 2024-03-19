5 kişinin ölümüne neden olmuştu... 'Makas’ faciasında 22,5 yıla kadar hapis istemi

19 Mart 2024 15:05 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:11

İzmir'in Menderes ilçesinde 30 Haziran 2023 tarihinde yaşanan kazada; Yusuf İslam Koçak (19) idaresindeki hafif ticari araç, makas atmak istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol şeritte ilerleyen Özcan Özer (57) idaresindeki otomobile çarpmıştı.

Çarpışma sonucu Özer idaresindeki otomobil, karşı yola geçti ve Torbalı'dan İzmir istikametine seyir halinde olan İsmail A. kontrolündeki minibüsle kafa kafaya çarpışınca ortalık savaş alanına dönmüştü. Feci kazada; 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası gözaltına alınan 19 yaşındaki Koçak tutuklanmıştı. Koçak'ın ifadesinde, Olay yerinden korktuğum için hızlıca uzaklaştım. Daha sonra kazayı yakınlarıma haber verdim. Avukatım ile jandarma karakoluna müracaatta bulundum. Ben kesinlikle makas atarak araç kullanmadım. Böyle bir kazaya sebep olduğum için pişmanım" demişti.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kazayla ilgili hazırlanan tespit tutanağında; tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu aktarıldı. Koçak hakkında yürütülen davada; 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Ağır Ceza mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Özer ve Akbaş ailelerin avukatı Aykut Dikencik, "Bu tür katliamlarda verilen cezalar caydırıcı olmamaktadır. Yeni yasalara ihtiyaç var. Mahkemenin sanığa en ağır cezayı vermesi hususunda ciddi olarak mücadelemize devam edeceğiz" dedi.