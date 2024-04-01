5 metreyi geçti! Dünyanın en zorlu yolunda karla mücadele

01 Nisan 2024 09:14 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 09:16

5 ay boyunca kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Trabzon karayolunda bahar aylarında da karla mücadele devam ediyor. İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesi ekipleri, trafik yoğunluğunun az olduğu ve yoğun kar yağışının etkili olduğu sonbahar ve ilkbahar aylarında ulaşıma kapalı kalan bu önemli güzergahı yeniden açmak için çalışmalarına başladı.

3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı ile mücadele eden ekipler, 2 iş makinesi ile kar küreme ve yol açma çalışmaları yürütüyor.

Ulaşıma açılması için yoğun mesai harcanan Bayburt-Trabzon karayolunun yanı sıra, aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve "dünyanın en zorlu yolları" arasında gösterilen Derebaşı virajlarının da kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.



