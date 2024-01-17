7 aylık bebek tam 6 saat sonra hastaneye yetiştirildi

17 Ocak 2024 09:25 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:30

Hakkari'de 4 gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda köy yolunu kapattı. İlçeye 43 kilometre uzaklıkta yolu kar nedeniyle kapalı olan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay'ın ailesi sağlık ekiplerine haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolda 6 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştılar. Yapılan ilk müdahalesinin ardından bebek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden tedavisi yapılan bebeğinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, ekipler karla mücadele çalışmasına devam ediyorlar.