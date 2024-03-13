7 ilde büyük operasyon! 3 suç örgütü daha çökertildi
Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında 3 ayrı suç örgütü çökertildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlika Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında; Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;
Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında;
- Erdoğan Şener’in (Şenerler),
- Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve
- Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.
Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
- Kara para aklama,
- Nitelikli dolandırıcılık ve
- Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- 7 adet ruhsatsız tabanca,
- 6 adet av tüfeği,
- 47 otomobil
- 2 tekne,
- Çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile
- Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.
Ayrıca 2 Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.