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13 Mart 2024 08:06 - Güncelleme : 13 Mart 2024 08:14

7 ilde büyük operasyon! 3 suç örgütü daha çökertildi

Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında 3 ayrı suç örgütü çökertildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlika Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında; Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında;

  • Erdoğan Şener’in (Şenerler),
  • Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve
  • Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 

  • Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 
  • Kara para aklama,
  • Nitelikli dolandırıcılık ve
  • Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi. 

Operasyonlar sonucu:

  • 7 adet ruhsatsız tabanca,
  • 6 adet av tüfeği,
  • 47 otomobil
  • 2 tekne, 
  • Çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile 
  • Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.

Ayrıca 2 Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.

Kaynak: TGRT Haber
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