7 ilde büyük operasyon! 3 suç örgütü daha çökertildi

13 Mart 2024 08:06 - Güncelleme : 13 Mart 2024 08:14

İçişleri Bakanı Ali Yerlika Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında; Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun ayrıntıları;

Manisa merkezli 7 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-11” operasyonlarında;

Erdoğan Şener’in (Şenerler),

Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve

Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,

Kara para aklama,

Nitelikli dolandırıcılık ve

Tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

7 adet ruhsatsız tabanca,

6 adet av tüfeği,

47 otomobil

2 tekne,

Çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile

Çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konuldu.

Ayrıca 2 Milyar TL’nin suçtan elde edildiği tespit edildi.