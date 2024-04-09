70 yaşındaki eşi tarafından sokak ortasında korkunç şekilde katledildi

09 Nisan 2024 09:53 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 10:00

70 yaşındaki eşi İsmail Yılmaz tarafından, kendisinden ayrı yaşadığı ve boşanmak istemediği gerekçesiyle sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan 43 yaşındaki Yıldız Yılmaz, tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İsmail Yılmaz ise dün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.