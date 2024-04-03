03 Nisan 2024 10:01 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 10:12
7.4 büyüklüğündeki korkunç deprem kamerada
Tayvan açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan korkunç deprem kameralara yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya'dan da şiddetli hissedilen depremin ardından tsunami uyarıları yapıldı. 7 kişinin hayatını kaybettiği, en az 700 kişinin yaralandığı belirtildi.
Deprem Tayvan’da son 25 yılda meydana gelen en büyük deprem olarak kayıtlara geçti.
DEPREM ANI KAMERADA
Onlarca binanın yıkıldığı depreme ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Köprülerin beşik gibi sallandığı, dağlardan kayaların savrulduğu depremin korkunç görüntüleri yayınlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı