74 ilde büyük operasyon! 707 silah ele geçirildi

15 Nisan 2024 08:02 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 08:13

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den iki il için sağanak uyarısı! İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Nisan hava durumu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik bayram süresince 4 gündür devam eden “MERCEK-17” operasyonlarında 707 silahın ele geçirildiği, 869 şüpheli hakkında ise işlem yapıldığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Adana’da 38 tabanca, 4 av tüfeği ele geçirildi. 53 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep’te 29 tabanca, 7 av tüfeği ele geçirildi. 57 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da 29 tabanca, 5 av tüfeği ele geçirildi. 37 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir’de 24 tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi. 42 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir, Samsun, Antalya, Konya, Mersin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Aksaray, Kahramanmaraş, Balıkesir, Kocaeli, Kastamonu, Manisa, Ordu, Tekirdağ, Hatay, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Afyonkarahisar, Burdur, Rize, Batman, Çorum, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Muğla, Osmaniye, Sivas, Zonguldak, Düzce, Isparta, Van, Ağrı, Bartın, Trabzon, Yozgat, Adıyaman, Ardahan, Denizli, Hakkari, Kars, Kırklareli, Kilis, Nevşehir, Siirt, Sinop, Tokat, Uşak, Amasya, Bilecik, Bitlis, Bolu, Edirne, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya ve Niğde’de düzenlenen “MERCEK-17” operasyonlarında evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında ruhsatsız 707 silah ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.