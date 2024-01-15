78 ilde Mercek-9 operasyonu: 2 bin 36 şüpheli gözaltında

15 Ocak 2024 08:17 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 08:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 78 ilde düzenlenen Mercek-9 Operasyonu'nda bin 230 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 2 bin 36 şüpheli gözaltına alındı.



İşte Bakan Yerlikaya'nın duyurduğu operasyonun ayrıntıları;

78 İlde Ruhsatsız Silah Taşıyan Şahıslara ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlenen “MERCEK-9” Operasyonlarında;

1230 Ruhsatsız Tabanca,

163 Kurusıkı Tabanca,

50 Uzun Namlulu Tüfek,

225 Ruhsatsız Av Tüfeği olmak üzere toplam

1668 Silah ele geçirildi.

2036 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimizce; Son 5 gün içerisinde İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Konya, Mersin, Ankara, Gaziantep, Samsun, Antalya, Hatay, Batman, Kahramanmaraş, Sakarya, Kocaeli, Edirne, Manisa, Balıkesir, Osmaniye, Tekirdağ, Aydın, Kayseri, Muş, Çorum, Eskişehir, Mardin, Isparta, Malatya, Afyonkarahisar, Denizli, Elazığ, Aksaray, Çanakkale, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Erzurum, Kırklareli, Ordu, Sinop, Yalova, Ağrı, Burdur, Düzce, Giresun, Siirt, Sivas, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak, Iğdır, Nevşehir, Tokat, Uşak, Van, Amasya, Erzincan, Kilis, Niğde, Rize, Trabzon, Yozgat, Artvin, Bingöl, Bolu, Çankırı, Karaman, Kırşehir, Tunceli, Adıyaman, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Kars ve Şırnak olmak üzere toplam 78 ilde evlerde, iş yerlerinde ve yol aramalarında yapılan "MERCEK-9" operasyonlarında 1230 ruhsatsız tabanca ve 163 ruhsatsız kurusıkıdan çevrilmiş tabanca olmak üzere toplam 12393 tabanca yakalandı.