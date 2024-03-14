8 gündür kayıptı... Ağaca asılı halde bulundu  

14 Mart 2024 18:27 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 50 yaşlarında olan Mehmet Çakır adlı kişinin aranması süreci 8. gününde devam ederken, Esenköy, Akıncılar ve Yenice bölgelerindeki kırsal alanlarda yoğun bir arama operasyonu gerçekleştirildi.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU!

İnegöl Jandarma Komutanlığı, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İnegöl Doğa Aktiviteleri ve Kurtarma (İNDAK) ekiplerinin katıldığı aramalar sonrası, Çakır'ın hayatını kaybetmiş haldeki bedeni, Yeniceköy Göleti civarındaki ormanlık bir alanda, bir ağaca bağlı şekilde bulundu.

Mehmet Çakır'ın bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından ölüm nedeninin kesin olarak tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Bu trajik olayla ilgili olarak kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.