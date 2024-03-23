23 Mart 2024 07:58 - Güncelleme : 23 Mart 2024 08:25
8 ilde DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı
8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucu;
- İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.
- Aksaray’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
- Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
- Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
- Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
- Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: TGRT Haber