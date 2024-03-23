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Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 07:58 - Güncelleme : 23 Mart 2024 08:25

8 ilde DEAŞ'a büyük darbe! Çok sayıda kişi yakalandı

8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 8 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘Bozdoğan-15’ operasyonlarında 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı operasyonun detayları;

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Aksaray, Bolu, Gaziantep, İstanbul, Kilis, Sakarya ve Samsun’da düzenlenen operasyonlar sonucu;

  • İstanbul merkezli İstanbul ve Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı.
  • Aksaray’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
  • Bolu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
  • Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
  • Kilis’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
  • Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
  • Samsun’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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