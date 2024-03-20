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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 08:34 - Güncelleme : 20 Mart 2024 08:34

8 ilde DHKP-C'ye operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

İzmir merkezli 8 ilde, DHKP-C ve MLKP terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 7 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütleri DHKP-C ve MLKP'ye finansman sağladıkları belirlenen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da operasyon için düğmeye bastı. İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, adreslerinde bulunmayan 5 şüpheliyi de yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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