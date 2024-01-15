8 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

15 Ocak 2024 09:33 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 09:41

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 12 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

8 İLDE OPERASYON

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin yakalanması için Konya merkezli İstanbul, Ankara, Antalya, Tokat, Balıkesir, Bursa ve Ordu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.