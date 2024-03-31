8 oy için ortalığı karıştırdılar! Yumruk yumruğa kavga
Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de ortaya çıkan zafer yerini meydan kavgasına aldı. Olaya jandarma müdahale etti.
AK Parti'nin kazandığı Mucur Belediyesi'nin 8 oyla el değiştirmesi iki grup arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
8 OY İÇİN ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR!
Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki oy farkının az olması ve sandıkların iki kez sayılması sonucunda iki partinin tarafları da kutlama yapınca jandarma ve polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı. İddiaya göre ilk sonucun açıklanması sonrası BBP'li bir seçmenin MHP bürosu önünden geçmesi gerginliği tırmandırdı.
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA
MHP adayı Fatih Yıldırım "Seçimi kazandık" diyerek 'Fetih Marşı' çaldırırken, BBP adayı Ali Şahin ise sağduyu çağrısı yaparak seçmene "Sonuçlar açıklanıncaya kadar taşkınlık yapmayalım" dedi. İki parti arasında 8 oy farkı olduğu öğrenilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nda sürecin devam ettiği öğrenildi.