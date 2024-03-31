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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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31 Mart 2024 23:00 - Güncelleme : 31 Mart 2024 23:01

8 oy için ortalığı karıştırdılar! Yumruk yumruğa kavga

Resmi olmayan sonuçlara göre Kırşehir'de ortaya çıkan zafer yerini meydan kavgasına aldı. Olaya jandarma müdahale etti.

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 oy için ortalığı karıştırdılar! Yumruk yumruğa kavga

AK Parti'nin kazandığı Mucur Belediyesi'nin 8 oyla el değiştirmesi iki grup arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginlik nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

8 OY İÇİN ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR!

Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasındaki oy farkının az olması ve sandıkların iki kez sayılması sonucunda iki partinin tarafları da kutlama yapınca jandarma ve polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı. İddiaya göre ilk sonucun açıklanması sonrası BBP'li bir seçmenin MHP bürosu önünden geçmesi gerginliği tırmandırdı.

8 oy için ortalığı karıştırdılar! Yumruk yumruğa kavga - 1. Resim

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA 

MHP adayı Fatih Yıldırım "Seçimi kazandık" diyerek 'Fetih Marşı' çaldırırken, BBP adayı Ali Şahin ise sağduyu çağrısı yaparak seçmene "Sonuçlar açıklanıncaya kadar taşkınlık yapmayalım" dedi. İki parti arasında 8 oy farkı olduğu öğrenilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nda sürecin devam ettiği öğrenildi.

8 oy için ortalığı karıştırdılar! Yumruk yumruğa kavga - 2. Resim

8 oy için ortalığı karıştırdılar! Yumruk yumruğa kavga - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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