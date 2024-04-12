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12 Nisan 2024 00:23 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 00:24

8 suçtan kaydı olan şahıs polise ateş etti: 1 polis yaralandı

İstanbul Avcılar’da üst araması yapılmak istenen şahıs tabancayla ateş ederek bir polisi yaraladı. 8 suçtan kaydı olan şüpheli ile yanında bulunan ve 50 suç kaydı olduğu belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Avcılar Ambarlı Mahallesi’nde saat 04.10 sıralarında durumundan şüphelenilen 2 şahıs durduruldu. E.B. ve C.G. isimli şahıslara yönelik yapılan sorgulamada C.G. isimli şahsın aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Yapılan sorgulamalarda C.G.’nin 19’u “kasten yaralama” suçundan olmak üzere toplamda 50 suç kaydı olduğu ve 21 ay 36 gün ilamatlı olarak aranıyor olduğu belirlendi. Şüpheli E.B.’nin ise 8 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.

Yapılan üst araması sırasında E.B. isimli şahıs polise mukavemet göstererek belinde bulunan tabanca ile ateş açtı. Bir polis sol bacağından yaralanırken şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı polis ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

E.B. ve aranması olan C.G. “kasten yaralama” ve “görevli memura mukavemet” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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