80 yaşındaki kadını taciz eden adama meydan dayağı

01 Nisan 2024 12:37 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 12:39

Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşanan olayda, parkta oturan yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan adamı, vatandaşlar fark etti. Vatandaşların saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı. Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye, vatandaşlar meydan dayağı attı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“YAŞLI TEYZEYİ TACİZ ETMİŞ"

Yaşanan olay anlarını anlatan mahalle sakini Murat Büyükturan, “Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek, onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz” dedi.

“MAHALLELİ DÖVDÜ"

Emrah Yazman, “Biz esnafız, işyerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü” diye konuştu.