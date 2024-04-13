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13 Nisan 2024 08:20 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 08:20

81 ilde "Çember-17" operasyonu: 2 bin 756 firari yakalandı

81 ilde aranan şahıslara yönelik düzenlenen ve 4 gündür devam eden "Çember-17" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 756 firari yakalandı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
81 ilde &quot;Çember-17&quot; operasyonu: 2 bin 756 firari yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya , 81 ilde 4 gündür devam eden "Çember-17" operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı.

81 ilde de 4️ gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-17” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2️ bin 756 firari yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Kaynak: TGRT Haber
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