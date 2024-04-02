“9 adet bakan sarayı” iddialarına yalanlama!

02 Nisan 2024 20:35 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 20:45

Van’da Abdullah Zeydan’ı başkanlıktan eden sözler belli oldu!

Van’da Abdullah Zeydan’ı başkanlıktan eden sözler belli oldu!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 9 adet bakan sarayı da nihayet bitti. Bakanlarımızdan isteyenler aileleri ile birlikte bu yaz çok rahat bir tatil geçirebilecekler." iddiasını yalanladı.

"SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan misafirhaneler, devlet kurumları tarafından hazırlanan etkinlik, seminer ve konferanslara ev sahipliği yapmaktadır. Deprem döneminde depremzedeleri ağırlayan bu tesislerin, iddia edildiği gibi kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması kesinlikle söz konusu değildir.”