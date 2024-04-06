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06 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 11:20

9 günlük bayram tatili başladı! Vatandaşlar yollara düştü

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesiminde akıcı yoğunluğa neden oldu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

9 günlük bayram tatili bugün itibariyle başladı. Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücülerin harekete geçmesiyle otoyolun Ankara yönünde, Beyköy, Kaynaşlı, Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadük ile Bolu Dağı Tüneli, Abant kavşağı, Çaydurt ve Köroğlu park alanı ile Hendek kesiminde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

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D-100 kara yolunda ise Ankara yönünde Abant kavşağı, Yumrukaya, Kuruçay ve Çaydurt kesiminde trafikte akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu'nun sona erdiği, Anadolu Otoyolu'na bağlantı sağlanan Akyazı bölgesinde de araç yoğunluğu gözleniyor.

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Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

BAKAN ÖZHASEKİ UYARDI

Bakan Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da uyararak, araçlarını dikkatli kullanmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almalarını istedi

 

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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