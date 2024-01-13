9 ocağa ateş düştü! Acı haberler ailelere ulaştırıldı... İşte şehitlerimizin isimleri ve memleketleri

13 Ocak 2024 02:28 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 02:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırı sonucunda 9 askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Şehit askerlerimizden ikisinin Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu mahallesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Diğer şehit ateşi ise Göksun İlçesi Hacıkodal mahallesindeki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in baba ocağına düştü. Askeri yetkililerce verilen acı haberin ardından iki şehidimizin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Kahramanmaraşlı iki şehidimizin bekar olduğu öğrenildi.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ!

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, şehit oldu. Şehidimizin acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur'a ulaştırıldı.

Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Batur çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidimizin baba evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ!

Hain saldırıda Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın şehit olması sonrası Adıyaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri erkanlar şehidimizin Adıyaman Merkez Bahçelievler Mahallesi 903 Sokak içerisindeki baba ocağına gelerek burada şehidimizin ailesine acı haberi verdi.

Fenalaşan aileye sağlık ekiplerince müdahalelerde bulunuldu. Emine Sayın ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan biri olan ve 27 yaşında olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekar olduğu ve ağabeyi Murat Sayın’ın da astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi.

ÜSTEĞMEN DELEN'İN ACI HABERİ AKSARAY'DAKİ AİLESİNE VERİLDİ

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen, şehit oldu. Üsteğmen Delen'in, memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan babası Bayram Delen'e acı haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 2'si kız 4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından baba evine Türk bayrağı asıldı.

GAZİANTEP'TEKİ BABA OCAĞINA BAYRAKLAR ASILDI

Terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerden biri de Gaziantepli Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün oldu. Bekar olan şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün'ün şahadet haberi Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan ailesine ilçe kaymakamı, askeri yetkililer, diğer kurum yetkilileri tarafından verildi. Acı haberi alan şehidin ailesi ile diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin baba evine ve bulunduğu sokağa ise Türk bayrakları asıldı.