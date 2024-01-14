9 şehide 81 ilden dualarla veda... Huzur içinde uyuyun Kahramanlar!

14 Ocak 2024 08:34 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:40

Yasa boğan haber dün akşam saatlerinde Pençe-Kilit bölgesinden geldi. Teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Ebediyete uğurlanan şehitler Türk milleti son görevini yapmak üçere bu sabah camilere koştu.

ERBAŞ ÇAĞRI YAPMIŞTI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini duyurmuştu. Bu çağrı karşılık buldu ve yurdun dört bir yanında yüzbinlerce vatandaş camilere akın etti.

81 ildeki camilerde şehitler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katıldı.

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