14 Ocak 2024 08:34 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 09:40
9 şehide 81 ilden dualarla veda... Huzur içinde uyuyun Kahramanlar!
Türkiye Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerini ebediyete uğurladı. Vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın davetiyle bugün sabah namazı ile birlikte 81 ilin tamamında şehit olan kahraman askerlerimiz için ellerini semaya kaldırarak dua etti.
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber
Yasa boğan haber dün akşam saatlerinde Pençe-Kilit bölgesinden geldi. Teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Ebediyete uğurlanan şehitler Türk milleti son görevini yapmak üçere bu sabah camilere koştu.
ERBAŞ ÇAĞRI YAPMIŞTI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dün sosyal medya hesabından sabah namazında tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için dua edileceğini duyurmuştu. Bu çağrı karşılık buldu ve yurdun dört bir yanında yüzbinlerce vatandaş camilere akın etti.
81 ildeki camilerde şehitler için dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua programına Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nden katıldı.
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