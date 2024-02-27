9 yaşında ölü bulunmuştu! Gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen korkunç olayda gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı. 9 yaşındaki kızı Cansu Siler'i öldürüp intihar gibi gösteren baba Mehmet Siler cinayet şüphesiyle tutuklandı.
Eskişehir'de meydana gelen olayda Cansu Siler, 2005 yılında evlerinde ölü bulundu.
Tarladan eve geldiğinde kızını asılı halde bulduğunu iddia eden Mehmet Siler, 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
GERÇEK 19 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince yakalanan Mehmet Siler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli baba, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.