31 Mart 2024 22:29 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:30
ABB başkan adayı Turgut Altınok'un sandığından en çok oyu Mansur Yavaş aldı
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un oy kullandığı sandıkta en çok oyu, CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş aldı.
Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
Altınok'un, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandığı Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda"4382" numaralı sandığın kesin olmayan sonuçları açıklandı.
Buna göre, sandıkta kayıtlı 346 seçmenden 264'ü oy kullandı. Oyların 256'sı geçerli sayıldı. Sandıktan, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'a 98, CHP'nin ABB Başkan adayı Mansur Yavaş'a ise 136 oy çıktı.
Aynı sandıkta, Yeniden Refah Partisinin adayı Suat Kılıç'a 8, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral'a 6, İYİ Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım'a 3, diğer adaylara ise birer oy verildiği görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı