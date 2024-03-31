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31 Mart 2024 22:48 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:49

ABB Başkanı Mansur Yavaş sandığında galip çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kendisi galip çıktı.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: Anadolu Ajansı
ABB Başkanı Mansur Yavaş sandığında galip çıktı

Yavaş'ın Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde oy kullandığı 4101 numaralı sandıkta sonuçlar belli oldu.

Buna göre Yavaş'ın oy kullandığı sandıkta kayıtlı 347 seçmenden 279'u oy kullandı. Oyların 275'i geçerli sayılırken, 236 oy Mansur Yavaş'a, 28 oy Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok'a çıktı.

Bu sandıkta, Zafer Partisinin adayı Hüseyin Bartu Soral 3, Saadet Partisi adayı Cafer Güneş ile DEM Parti'nin adayı Gültan Kışanak 2'şer, İYİ Parti'nin adayı Cengiz Topel Yıldırım, Türkiye Komünist Partisinin adayı Ali Ufuk Arıkan, Yeni Türkiye Partisi adayı Serkan Ünver, Demokrasi ve Atılım Partisi adayı Celal Mümtaz Akıncı 1'er oy aldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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