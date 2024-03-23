ABD askerleri PKK'lılarla birlikte kutladı! Kadın asker yakasına taktı

23 Mart 2024 20:59 - Güncelleme : 23 Mart 2024 21:52

Suriye'nin Haseke ve Halep illerindeki nevruz kutlamalarına katılan ABD askerleri terör örgütü PKK'yı temsil eden bayrakların altında eğlendi yakalarına renklerini taktı.

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.

PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD’li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.