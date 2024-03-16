ABD'de vatandaşlık fırsatı! Ne yaş sınırı ne de dil bilme şartı var...

16 Mart 2024 13:21 - Güncelleme : 16 Mart 2024 13:27

Amerika Göçmenlik ve Vatandaşlık Hizmetleri’nin onayladığı ve kontrol ettiği EB5 Göçmen Yatırım Programıyla, yatırımın tamamı Green Card alındıktan sonra kar payı ile geri alınabiliyor.

EB5 Bölgesel İş Geliştirme Direktörü James Kelly, ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston şehrinin enerji, imalat, havacılık, sağlık ve petrol sektörlerinde önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, “Bu programa başvuru yapmak için Amerika’da devlet tarafından onaylanan bir konut projesine en az 800 bin dolar yatırım yapmak gerekiyor. Bu yatırım karşılığında başvuru sahibi ve ailesi öncelikle 2 yıllık geçici, sonrasında ise kalıcı Green Card sahibi olmaya hak kazanır" dedi.

YAŞ SINIRI YOK

Türkiye Temsilcisi Cenk Çelik de, programın ABD’de aile veya iş sponsorluğu olmayan yabancı uyruklu kişiler için daimî ikamet statüsü elde etmek konusunda önemli seçenek olduğunu belirterek, "Bu sistem, yatırım yoluyla ABD vatandaşlığına giden bir yol sağlamak için tasarlandığını kaydetti. Yatırımcı ve hak sahibi aile üyeleri, ABD pasaportu alır ve ABD’de 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa geçerler.

Amerika’da yeni bir hayat kurmak isteyenler için son derece faydalı bir daimî ikamet seçeneğidir. İstihdama dayalı olan 5. kategori EB-5 vizesi size, eşinize ve 21 yaşın altındaki evli olmayan çocuklarınıza Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma fırsatı sağlar. Yatırımcı ve hak sahibi aile üyeleri, ABD pasaportu alır ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 yıl yaşadıktan sonra vatandaşlığa geçerler.

ABD’nin herhangi bir yerinde yaşayın veya çalışın. Dil becerisi gerekmiyor. Yaş sınırlaması yok. İş ve özel eğitim gerektirmiyor. Bir iş kurma, emekli olma ve okula gitme fırsatı veriyor. 5 yıl sonra vatandaşlığa geçildiğinde akrabalar için yeşil kart sponsoru olunabiliyor" dedi.