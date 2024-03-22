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22 Mart 2024 11:29 - Güncelleme : 22 Mart 2024 11:45

Acı olay! Halı saha maçında bir anda yere yığıldı!

Halı saha maçında kalp krizi geçiren 40 yaşındaki İbrahim Sağırkaya yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de bir halı saha kompleksinde meydana gelen olayda dün gece yarısı 23.00 ile 00.00 saatleri arasında arkadaşları ile birlikte halı sahaya giden İbrahim Sağırkaya (40), maçın bitimine az bir süre kala yere yığıldı.

Yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşünen arkadaşları futbol oynamaya devam etti. Bir süre sonra Sağırkaya’nın hareket etmediğini fark eden arkadaşları  talihsiz adamın yanına geldi.

Acı olay! Halı saha maçında bir anda yere yığıldı! - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arkadaşlarının müdahalesi yetersiz kalınca ihbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

112 acil sağlık ekipleri tarafından saha içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 40 yaşındaki talihsiz adam buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 2'si kız ve 1'i erkek olmak üzere 3 çocuğu olduğu öğrenilen Sağırkaya'nın cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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